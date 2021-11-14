İran'da 6.1'lik deprem

Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre İran'ın güneyinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin Bandar Abbas'ın 59 km kuzeyinde, 10 km derinlikte meydana geldiğini açıklandı.Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı ise bilinmiyor.





FAY HATTI TÜRKİYE'YE UZANIYOR





Öte yandan Hint Okyanusu'nun Yemen açıklarında ikiye ayrılan dev fay hattı, Umman Denizi'nden geçerek İran topraklarına giriyor. İran'ın batısından ilerleyen fay hattı, Irak'tan sonra Türkiye'nin doğusunda son buluyor.