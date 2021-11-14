Samanyolu Haber /Dünya / İran'da 6.1'lik deprem /14 Kasım 2021 16:08

İran'da 6.1'lik deprem

İran'ın güneyinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ülkenin güneyini sarsan depremin merkez üssü, liman kenti Bender Abbas'a 59 kilometre. Basra Körfezi'nin karşısındaki Birleşik Arap Emirlikleri de sallandı.

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Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre İran'ın güneyinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin Bandar Abbas'ın 59 km kuzeyinde, 10 km derinlikte meydana geldiğini açıklandı.Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı ise bilinmiyor.

FAY HATTI TÜRKİYE'YE UZANIYOR

Öte yandan Hint Okyanusu'nun Yemen açıklarında ikiye ayrılan dev fay hattı, Umman Denizi'nden geçerek İran topraklarına giriyor. İran'ın batısından ilerleyen fay hattı, Irak'tan sonra Türkiye'nin doğusunda son buluyor.
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