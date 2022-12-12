Samanyolu Haber /Dünya / İran'da gösterilerle ilgili bir kişi daha idam edildi /12 Aralık 2022 14:11

İran'da gösterilerle ilgili bir kişi daha idam edildi

İran'daki gösterilerle ilgili olarak Meşhed kentinde "2 milis gücünü (Besic) öldürme ve 4 kişiyi yaralama" suçlamasıyla idama mahkum edilen Mecid Rıza Rahneverd'in cezası infaz edildi.

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İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Meşhed'deki gösterilerde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücü Besic üyesi Hüseyin Zeynelzade ve Danyal Rızazade'yi bıçakla öldürmek ve 4 kişiyi yaralamakla suçlanan Rahneverd idam edildi.

Rahneverd'in cezasının umuma açık bir alanda infaz edildiği kaydedildi.

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İran'da Mahsa Amini'nin polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilirken, bu kişilerden 23 yaşındaki Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta infaz edilmişti.

Gösterilerle ilgili idam kararlarına ülke içinden ve dışından tepkiler yükselirken, Birleşmiş Milletler (BM), 9 Aralık'ta Şikari'nin idam edilmesini kınamıştı.
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