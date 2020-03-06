Samanyolu Haber /Dünya / İran'da virüsten bir üst düzey ölüm daha /06 Mart 2020 10:34

İran'da virüsten bir üst düzey ölüm daha

İran'ın Eski Şam Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Şeyhulislam yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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İran devlet televizyonunun haberine göre, bir süredir İran'daki Dünya İslam Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten eski Dışişleri Bakan Vekili Şeyhulislam, bu akşam Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü başkent Tahran'daki Mesih Danişver Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Milletvekilliği, Şam Büyükelçiliği, Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı görevlerinde bulunan Şeyhulislam, 4 Kasım 1979'daki ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinde de aktif rol oynayan isimlerden biri olarak biliniyor.
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