Samanyolu Haber /Gündem / İran'dan gelen şoförün çantasından nükleer element çıktı! /23 Haziran 2023 09:13

İran'dan gelen şoförün çantasından nükleer element çıktı!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran'dan gelen yolcu otobüsünde gümrük kaçağı sigara paketlerinin içine gizlenmiş 6 gram kaliforniyum (radyoaktif element) maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen kaliforniyum maddesinin maddi değerinin yüksek olduğu öğrenildi.

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İran’dan gelen yolcu otobüsünde “radyoaktif element” maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran’dan gelerek Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden yurda giriş yapan bir yolcu otobüsünü, şüphe üzerine Doğubayazıt ilçesindeki yol kontrolü uygulama noktasında durdurdu.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, araçta yapılan aramada, sürücüye ait olduğu belirlenen çantada 9 karton gümrük kaçağı sigara bulundu.

ALTIN SİKKE DE ÇIKTI

Bir kartonun diğerlerinden ağır olduğunu fark eden ekipler, yaptıkları detaylı aramada, sigara paketlerinin içerisine gizlenmiş 6 gram kaliforniyum maddesi ile 378 altın sikkeye el koydu.

Gözaltına alınan İran uyruklu sürücü A.H, jandarmadaki işlemlerinin ardından Doğubayazıt Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MADDİ DEĞERİ YÜKSEK

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, ele geçirilen kaliforniyum maddesinin maddi değerinin yüksek olduğu öğrenildi.

KALİFORNİYUM NEDİR?

Kaliforniyum maddesi, 98 atom numarasına ve Cf sembolüne sahip radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. 1950 yılının Şubat ayında ilk kez Kaliforniya Üniversitesi'ndeki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretilmiştir.

KRİSTAL YAPIDA BULUNUYOR

Normal basınç altında biri 900 °C'nin üstünde ve diğeri 900 °C'nin altında olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunan Kaliforniyum maddesi, oda sıcaklığında hava ile temas ettiğinde yavaşça matlaşmaktadır.

Kaliforniyum maddesi periyodik tabloda aktinitler serisinde bulunur.

Doğal şekilde elde edilemeyen bu madde çeşitli nükleosentezlerin meydana gelmesi nedeniyle uranyum cevherlerinde birkaç dakikalığına da olsa varlığını sürdürür.

KALİFORNİYUM NE İŞE YARAR?

Kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılan bir elementtir.
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