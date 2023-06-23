Samanyolu Haber /Gündem / Dolar ve Euro’da yeni rekor /23 Haziran 2023 10:15

Dolar ve Euro’da yeni rekor

Dünkü faiz kararı sonrasında döviz kurlarında başlayan artış bu sabah da devam ediyor. Dolar 25,50'ye, Euro 28'e dayandı.

SHABER3.COM

Merkez Bankası’nın (TCMB) dünkü faiz kararı sonrasında döviz kurlarında başlayan sert artış, bu sabah da devam ediyor.

Dünkü faiz kararı öncesinde 23,49’a kadar gerileyen dolar/TL, bu sabah 25,48’le rekor tazeledi.

Euro/TL de bu sabah 27,96 ile tarihi zirvesini yeniledi.

TCMB, politika faizini dün yüzde 8,5’ten yüzde 15’e çekmişti. 27 aylık aranın ardından gelen yüksek faiz artışı, piyasa beklentilerinin çok altında kalmıştı.

TCMB, artışların kademeli olarak devam edeceği mesajını verse de kararı “hayal kırıklığı” olarak yorumlayanlar da vardı.

KUR ARTIŞI SEÇİM SONRASI HIZLANDI
Seçimler öncesinde TCMB rezervleri tüketilerek ve yabancı ülkelerden borçlanılarak yatay seviyeye yakın tutulan döviz kurları, seçim sonrasında hızla arttı.

Sene başında 18,73 seviyesinde olan dolar kuru, 14 Mayıs’taki seçim öncesinde 19,60 TL’yi görmüş, 28 Mayıs’taki ikinci tur öncesinde ise 19,98 seviyesi görülmüştü.

Seçimlerin ardından dolarda yaklaşık 5,5 TL’lik artış oldu. Sene başından bu yana olan artış ise 7 TL’ye yaklaştı. Dolar kurundaki oransal artış ise, seçimlerin ikinci turu sonrasındaki dönem için yüzde 27’yi, yılbaşından bu yana ise yüzde 35’i aştı.

Kurdaki artışın, yüzde 40’a gerileyen resmi tüketici enflasyonunda tekrar yükselişe neden olması bekleniyor.

İHRACATÇI VE YABANCILAR KUR ARTIŞI İSTİYOR
Seçim öncesinde döviz kurlarının yatay seyretmesine ve kurdaki artışın enflasyonun gerisinde kalmasına, ihracatçılar tepki gösteriyordu.

TL’nin reel olarak değerlenmesinin rekabet güçlerinin azalmasına neden olduğunu öne süren ihracatçılar, dolar kurunun 25-26 lira seviyelerine çekilmesini istiyorlardı.

Yabancı fonlar da cari açığın azaltılması ve Türkiye ekonomisindeki ödemeler dengesi krizi riskinin savuşturulması için kurda artış olması gerektiğini söylüyordu. Yabancı fonlar, kur artışı olunca dolar bazında değerlemelerin düşmesiyle Türkiye’ye giriş yapmayı planlıyordu.
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