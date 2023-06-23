Samanyolu Haber /Gündem / Yasa onaylandı: Google ve Meta gazete ve Tv'lere para ödeyecek /23 Haziran 2023 09:00

Yasa onaylandı: Google ve Meta gazete ve Tv'lere para ödeyecek

Sosyal medya platformları ve internet platformlarının medya kuruluşlarına para ödeme krizinde yeni bir adım atıldı.

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Kanada Senatosu, Google ve Meta’ya, platformlarında paylaştıkları haberler için medya kuruluşlarına ödeme yapma zorunluluğu getiren yasa tasasını onayladı.

Kanada’da Başbakanı Justin Trudeau hükümeti ile Silikon Vadisi’ndeki teknoloji devleri arasındaki gerilim sürerken, Senato’dan yeni bir adım geldi.

Senato, teknoloji devleri Meta ve Google’a, platformlarında paylaştıkları haberler için medya kuruluşlarına ödeme yapma zorunluluğu getiren yasa tasarını onayladı.

Meta ise yaptığı açıklamada, söz konusu yasaya uyacaklarını belirtti.

Tasarı, kraliyet onayı aldıktan sonra yasalaşacak ve 6 ay içinde yürürlüğe girecek.
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