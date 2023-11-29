İran'dan sürpriz Su-35 adımı

İran Savunma Bakan Yardımcısı Mehdi Farahi, ülkesinin Rus yapımı Su-35 savaş uçakları ve helikopterlerinin teslimatı için gerekli düzenlemeleri tamamladığını söyledi.



Farahi, Tasnim Haber Ajansı'na verdiği mülakatta, "Sukhoi Su-35 savaş uçakları, Mil Mi-28 saldırı helikopterleri ve Yak-130 jet muharebe eğitim uçaklarının İran ordusunun savaş birimlerine katılması için planlar (prosedürler) tamamlandı." ifadesini kullandu.



Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan tek koltuklu, çift motorlu Su-35, çok amaçlı dördüncü nesil avcı uçağı olarak kullanılıyor.



Ancak haberde Rusya tarafından anlaşmaya ve satışın sonuçlandığına dair herhangi bir teyit bilgiye yer verilmedi.



İran Hava Kuvvetleri, Rus jetlerinin yanı sıra 1979'da gerçekleşen İran İslam Devrimi öncesi satın alınan eski Amerikan modelleri dahil sadece birkaç düzine saldırı uçağına sahip.



Ambargolar nedeniyle uzun süredir savaş uçağı alımı yapamayan İran'ın Hava Kuvvetleri envanterinde eski ABD yapımı F-4, F-5 ve F-14 ile Rus Mig-29 ve Su-24 savaş uçakları bulunuyor.



İran 2018 yılında hava kuvvetlerinde kullanılmak üzere yerel olarak tasarlanan Kevser savaş uçağının seri üretimine başladığını açıklamıştı.



Ancak askeri uzmanlar Kevser'in 1960'larda ABD'de üretilen F-5'in karbon kopyası olduğu görüşünde.



Moskova ile Tahran arasındaki anlaşma kapsamında İran'ın kaç adet savaş uçağı ve helikopter alacağı medyaya açıklanmış değil.



Bölgesel konularda birlikte hareket eden iki ülke, özellikle Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası askeri alanlardaki ilişkilerini de artırmış durumda.