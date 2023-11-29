Milyarder Koch, Trump'a karşı Haley'i destekleyecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde muhafazakâr duruşuyla bilinen ve Milyarder Charles Koch tarafından yönetilen Koch Grubu, 2024 başkanlık yarışında eski Güney Carolina valisi ve ABD'nin 29. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i desteklediğini duyurdu.
Kamuoyu yoklamalarına göre Cumhuriyetçi Partili adaylar arasında 2024 seçimleri öncesi ilk sırada hala eski Başkan Donald Trump açık ara önde gidiyor.
Koch Grubu, şirket bünyesinde faaliyet gösteren "Refah için Amerikalılar" (Americans for Prosperity Action / AFP) isimli vakıf aracılığı ile Haley'in kampanyasına sınırsız destek sağlanacağı sözünü verdi.
Siyasi analistlere göre bu milyonlarca dolarlık fon desteğinin yanı sıra binlerce kişiden oluşan insan kaynağı anlamına da geliyor.
Vakfın CEO'su Emily Seidel, grubun kararını açıklayan bir notta, "AFP Action, Amerika'ya mevcut siyasi dönemde yeni sayfa açma, Cumhuriyetçi ön seçimi kazanma ve gelecek kasım ayında Joe Biden'ı yenme fırsatı sunan Nikki Haley'e tam destek vermekten gurur duyar." ifadelerini kullandı.
Destek notunun devamında, "Ülkemizin büyük zorluklarının üstesinden gelecek bir politika gündemine liderlik etmek ve güzel günlerin gelmesini sağlamak için gereken her türlü donanımı mevcut. Haley, ulusumuzu birleştirebilecek olumlu bir vizyona sahip. Joe Biden bir felaket ve politikaları da Amerikan Halkına zarar veriyor. Haley, Biden'ı yenerek borcu düşürecek, savurgan harcamaların üstesinden gelecek ve Amerikan enerjisini açığa çıkaracaktır." denildi.
Amerikan siyasetinde oldukça etkili olan ve vergi indirimlerinin yanı sıra daha az kamu harcamaları isteyen grup, eski Başkan Trump'ın Kasım 2024 seçimlerini Başkan Joe Biden'a kaptıracağını savunarak Cumhuriyetçi Parti adaylık yarışında önceliğin Trump'ı saf dışı bırakmak olduğunun altını çizdi.
Ancak Trump'ın birçok ankette diğer Cumhuriyetçi rakiplerine 40 puandan fazla fark attığı göz önüne alındığında Koch'un desteğinin seçimin kaderini değiştirip değiştirmeyeceği net değil.
Zira anket takip sitesi FiveThirtyEight tarafından açıklanan bir anket ortalamasına göre Cumhuriyetçi Partili önseçmenlerin sadece yüzde 10'u Nikki Haley'i destekliyor.
Bloomberg milyarderler endeksine göre, iş insanı Charles Koch, 60 milyar dolarlık serveti ile dünyanın 22'inci en zengin kişisi.
Diğer kardeşlerle birlikte Koch ailesinin net varlığı toplamda 128,8 milyar dolar civarında.
Koch kardeşler olarak bilinen grup, sağ-özgürlükçü ya da Amerikan tarzı özgürlükçü bir siyasi duruşla ABD siyasetindeki mali ve siyasi etkisiyle öne çıktı.
Haley, İsrail-Hamas savaşının devam ettiği süreçte, sosyal medya hesabından sık sık İsrail'i destekleyen paylaşımlar yapmıştı.