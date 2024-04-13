Samanyolu Haber /Dünya / ''İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı 'her an' gerçekleşebilir'' /13 Nisan 2024 09:55

''İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı 'her an' gerçekleşebilir''

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olası bir İran saldırısına hazırlanmak üzere üst düzey yetkililerle bir araya geleceği bildirildi.

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İsrail'de yerel medya, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant ve muhalefet lideri Benny Gantz'ın da aralarında bulunduğu savaş kabinesi üyeleriyle toplantı hazırlığında olduğunu aktardı.

İran'ın Suriye'deki konsolosluğuna yapılan ve üst düzey generallerinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya karşılık verme ihtimali bölgede gerilimi tırmandırıyor.

Amerikan yayıncı kuruluş CBS'e konuşan Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililere göre, İran'ın İsrail'e yönelik büyük bir saldırı gerçekleştirmesi 'an meselesi'.

Habere göre ABD'li bir yetkili İran'ın 100'den fazla insansız hava aracı, düzinelerce seyir füzesi ve balistik füze kullanabileceği uyarısında bulundu.

İsrail ise herhangi bir "savunma ve saldırıya" hazırlıklı olduğunu öne sürüyor.

İran'ın 1 Nisan saldırısı sonrası intikam yemini etmesi ve geri adım atmaması, ABD, İngiltere, Hindistan ve Avustralya gibi ülkelerin İsrail'e seyahat uyarısı yayınlamasına neden oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da İsrail'deki diplomatik personelin ve ailelerinin Tel Aviv, Kudüs ve Beerşeba şehirleri dışına seyahat etmelerini yasakladı.
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