Samanyolu Haber /Dünya / BM: Gazze'de kolera ve dizanteri yayılıyor /13 Nisan 2024 09:57

BM: Gazze'de kolera ve dizanteri yayılıyor

Birleşmiş Milletler (UN) Gazze'de temiz suya erişim sıkıntısı ve artan sıcaklıklar nedeniyle su yoluyla bulaşan hastalıkların yayıldığını bildirdi.

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Gazze'de görev yapan BM insani yardım koordinatörü Jamie McGoldrick cuma günü Kudüs'ten yaptığı açıklamada, "İnsanlar ihtiyaç duyduklarından çok daha az suya ulaşıyorlar ve sonuç olarak güvenli ve temiz su eksikliği ve sanitasyon sistemlerinin bozulması nedeniyle su kaynaklı hastalıklar ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

Üç aylık görev süresinin sonunda Gazze'ye yaptığı son ziyaret sonrası konuşan McGoldrick, "Önümüzdeki aylarda, şu anda insanların kalabalık olduğu bölgelere nasıl daha iyi su tedarik edebileceğimizin yolunu bulmalıyız." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, kirli su ve hijyen eksikliği kolera, ishal, dizanteri ve hepatit A gibi hastalıklara neden oluyor.

DSÖ, İsrail'in saldırılarını artırdığı 7 Ekim'den bu yana 345 binden fazla ishal vakası kaydedildiğini açıklamıştı. DSÖ'ye göre bu vakaların 105 binden fazlası 5 yaş altı çocuklar.

Gazze Şeridi'nin tek doğal su kaynağı, Mısır'ın kuzeyindeki Sina Yarımadası'ndan Gazze'ye ve oradan İsrail'e kadar Akdeniz kıyısı boyunca uzanan Kıyı Akifer Havzası.

Ancak bu akifer havzasının kalitesi yıllar içinde, Gazze nüfusunun ihtiyacını karşılamak için yağmur suyuyla değiştirilebileceğinden daha hızlı bir şekilde pompalandığı için büyük ölçüde bozuldu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 9 Ekim'de "Elektrik, su, yemek ve yakıt yok. Her şey kapalı." diyerek Gazze Şeridi'nin havadan, karadan ve denizden tamamen abluka altına alındığını açıklamıştı.
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