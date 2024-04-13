'Rusya’dan rüşvet alma soruşturması' genişliyor

Konu AB liderler zirvesinde gündeme gelecek





Eurojust, OLAF ve AB savcılığı devreye girecek

Belçika Başbakanı, Avrupa Adli İşbirliği Ajansı (Eurojust), AB savcılığı ve Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF) bünyesinde de konuyla ilgili çalışmalar yapılacağını aktardı.

Katar AP üyelerine rüşvet verdiği suçlaması

Belçika yargısı, istihbarat servisinin verdiği bilgiler doğrultusunda Rusya tarafından Moskova’nın mesajlarını iletmek üzere rüşvet aldığı şüphesiyle suçlanan bazı Avrupa Parlamentosu üyeleri hakkında soruşturma başlattı.Şüpheli AP üyelerinin kim olabileceğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Rusya'nın haziran ayındaki Avrupa seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Bu konunun Brüksel’de düzenlenecek AB zirvesinde liderlerin gündemine getirileceğini aktaran De Croo, Rusya’nın propaganda ve dezenformasyon girişimlerini önlemek için AB’nin ortak bir çözüm bulması gerektiğini ifade etti.Belçika Başbakanı, ülkesinin istihbarat servisinin Ukrayna'ya verilen desteği baltalamaya çalışan bir ağın varlığını doğruladığını söyledi.Ülkesi şu anda Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten De Croo, "Belçika istihbarat servisi, birçok Avrupa ülkesinde ve burada Belçika'da faaliyet gösteren Rus yanlısı müdahale ağlarının varlığını doğruladı" dedi.Avrupa Parlamentosu'nda siyasi dengeleri bağımsız partiler değiştirebilir - Euronews'in özel anketiDe Croo, açılan soruşturmanın Avrupa Parlamentosu üyelerine Rus propagandasını teşvik etmeleri için para teklif edildiğini gösterdiğini de sözlerine ekledi.Belçika Başbakanı, "İstihbarat servisimize göre Moskova'nın niyeti çok açık. Amaç, Avrupa Parlamentosu'nda mümkün olduğu kadar çok Rusya yanlısı adayın seçilmesini etkilemek ve böylece bu kurumda Rusya yanlısı söylemi güçlendirmektir." dedi.Prag, mart ayının sonunda yaptığı açıklamada, Çek istihbarat servislerinin, Moskova tarafından finanse edilen ve yönetilen, “Voice of Europe” (Avrupa'nın Sesi) adlı web sitesi aracılığıyla Ukrayna konusunda Rusya yanlısı propaganda yapan bir ağı tespit ettiğini duyurmuştu.Belçikalı yetkililer, Aralık 2022'de Avrupa Parlamentosu'nda Katarlı yetkililerin de dahil olduğu bir nüfuz operasyonunu ortaya çıkardı. Katar hükümeti ise iddiaları yalanladı.