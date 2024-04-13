Euroleague play-in ve play-of'da rakipler belli oldu

Anadolu Efes THY EuroLeague'de son 10 maçın 8’ini kazanarak play-in’e kalmayı başardı. Anadolu Efes'in rakibi İtalyan temsilcisi Virtus Bologna oldu. Play-off'a kalmayı garantileyen Fenerbahçe Beko'nun rakibi ise Monaco oldu.



THY EuroLeague’in son haftasında Anadolu Efes perşembe akşamı Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Sırp ekibi Kızılyıldız'ı 100-55'lik skorla mağlup etti. İddiası olmayan rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, parkeden 45 sayı farkla üstün ayrıldı.



Anadolu Efes bu skorla 34 hafta sonunda ligi 9. sırada kalmayı başardı. Koç Erdem Can’ın ayrılmasından sonra çıkışa geçen Anadolu Efes son 10 maçtan 8 galibiyet çıkardı.



Normal sezonu 17 galibiyetle tamamlayan lacivert-beyazlılar, adını play-in'e yazdırmayı başardı.



Anadolu Efes kendi sahasında karşılaşacağı Virtus Bologna'yı mağluğ ederse Maccabi Tel Aviv-Baskonia Vitoria-Gasteiz karşılaşmasının kaybedeni ile oynayacak.



Anadolu Efes iki rakibini de mağlup ederse play-off’ta İspanyol temsilcisi Real Madrid’in rakibi olacak



Lacivert-beyazlı takım, play-in'in maçını Virtus Segafredo Bologna ile 16 Nisan Salı günü sahasında oynayacak.



Fenerbahçe Beko ise Atina deplasmanında cuma akşamı Olympiakos ile karşılaştı. Maçı 84-81 kazanan Yunan takımı 5. olurken Fenerbahçe normal sezonu 6. Sırada tamamladı. Fenerbahçe play-off'ta Monaco ile karşılaşacak.



Euroleague'de sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar play-off'a kaldı. Sezonu 7. ve 8. tamamlayan takımlar ile 9. ve 10. sırada tamamlayan play-in'de karşılaşacak. 7.-8. maçını kazanan play-off'a kalacak. 9.-10. maçını kazanan ise 7-8 maçını kaybeden ile oynayacak.