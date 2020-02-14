Samanyolu Haber /Dünya / İranlı hackerlardan Avrupa, ABD ve Avustralya'ya saldırı /14 Şubat 2020 23:30

İranlı hackerlardan Avrupa, ABD ve Avustralya'ya saldırı

İranlı hackerların özelikle Avrupa, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerin sistemlerine siber saldırı düzenledikleri ve bu yolla akademik bilgileri çalmaya çalıştığı kaydedildi.

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İranlı hackerların özelikle Avrupa, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerin sistemlerine siber saldırı düzenledikleri ve bu yolla akademik bilgileri çalmaya çalıştığı kaydedildi.

Euronews Türkçe'de yer alan ve Kerem Congar imzası taşıyan habere göre Londra merkezli sigorta ve danışmanlık hizmeti sağlayan PricewaterhouseCoopers, İranlı bilgisayar korsanlarının birçok üniversitenin sitemine sızmaya çalıştığını ancak hangi sistemlere tam olarak girebildiklerinin belirsiz olduğunu açıkladı.

Saldırılardan Hollanda'da bulunan üç üniversitenin de etkilendiği kaydedilirken, Hollanda devlet kanalı NOS hackerların söz konusu üniversitelerden İran'daki okullarda kullanılmak üzere akademik bilgi ve bazı ders içerikleri kopyaladıklarını doğruladı.

Hollanda'daki 2 cinayet Tahran ile Amsterdam'ın arasını açtı

Tahran ile Amsterdam hükümeti arasındaki ilişkiler Hollanda'da iki İranlı muhalif siyasinin öldürülmesiyle gerilmiş, Hollanda Avrupa Biliği'nin İran'a uyguladığı yaptırımları daha da sıkılaştırmıştı.

Hollanda'da 2017'de Tahran’daki rejimin muhalifleri olan Muhammed Samadi ile Arap Mücadele Hareketi'nin lideri Ahmad Nissi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Hollanda İstihbarat Servisi AIVD, İran rejiminin, Hollanda'da işlenen iki cinayetin arkasında parmağının olduğunu açıklarken, Tahran yönetimi bu iddiaları yalanlamıştı. Olay sonrası iki İranlı diplomat Hollanda'dan sınır dışı edilmişti.
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