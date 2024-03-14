İrfan Fidan AYM'nin başına mı geçecek: Yargı dünyası bunu tartışıyor!

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresinin dolması nedeniyle AYM’de 21 Mart’ta seçim yapılacak.







AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın aday olamayacağı seçimde, 15 üyeden 8’inin oyunu alan aday, başkan seçilecek.





Zühtü Arslan’ın yüksek mahkemedeki 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan’da dolması nedeniyle başkanlık seçimi süreci 20 Şubat’ta başlamıştı.





Bu kapsamda 21 Mart, Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanını seçmek için yapılacak seçim tarihi olarak belirlendi.





ERDOĞAN İŞARET EDERSE İRFAN FİDAN BAŞKAN OLABİLİR

2023’te yapılan seçimde Zühtü Arslan ile Başkanvekili Kadir Özkaya ile üye İrfan Fidan aday olmuştu. Arslan, 8 oyla başkanlığa yeniden seçilirken, Fidan beş oy, Özkaya ise iki oy almıştı. AYM’nin teamüllerine göre kıdemsiz üyeler başkanlığa aday olmuyor. Ancak Yargıtay’da bir gün daha görev yapmadan Erdoğan tarafından AYM’ye atanan Fidan, Erdoğan’ın işaret etmesi durumunda başkanlık koltuğuna oturabilir.