İrfan Fidan şikâyet etti, iki gazeteciye yurt dışı yasağı getirildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi İrfan Fidan'ın bir haberle ilgili şikâyeti üzerine açılan davada iki basın emekçisine yurtdışına çıkış yasağı getirildi.













DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren ve Gerçek Gündem'den Furkan Karabay hakkında yurtdışına çıkış yasağı verildi.





DİSK Basın-İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Gerçek Gündem’de yayımlanan bir haber nedeniyle AYM Üyesi İrfan Fidan'ın şikayeti üzerine açılan davada, Genel Başkanımız Faruk Eren ve Gazeteci Furkan Karabay’a yurt dışına çıkış yasağı verildi. Gazetecilikten “suç” yaratılmaya çalışılmasına karşı mesleğimizi savunacağız" denildi.