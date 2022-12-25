İş insanı, tartıştığı akademisyen arkadaşını öldürdü

Ankara'da bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen Polat A. isimli iş insanı, masada bulunan akademisyen Güven Çaprak'ı öldürdü.







Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen iş insanı Polat Aykaç, masada bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven Çaprak ile iddiaya göre küfürlü konuştuğu için tartışmaya başladı.





Kavgaya dönüşen olayda Polat Aykaç ruhsatlı silahıyla Çaprak'ın başına bir el ateş etti. Çaprak, olay yerinde hayatını kaybetti.





İş insanı, masada bulunanlar ve restoran çalışanlarının polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.





Hayatını kaybeden akademisyenin cesedi, Keçiören Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.