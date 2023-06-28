İşçilere bayram ikramiyesi olarak 'poşet' verdiler!

‘ONUR KIRICI’





Bir yıl çalışma süresini dolduran işçilere ise 10 günlük çalışma ücreti tutarında ikramiye ödendi. Yaşananları “ayrımcılık” olarak niteleyen işçiler ise “Kurban etlerini koyalım diye bize boş poşet verdiler ancak kurban kesebilmemiz için para vermediler” ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.Cumhuriyet’e konuşan Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, yaşananların “onur kırıcı” olduğunu söyledi. “Bayram ikramiyesi her işçinin hakkıdır” diyen Karaca, “Emekçiler çocuklarını sevindirmek için, misafirlerini ağırlayabilmek için bu ikramiyeleri dört gözle beklerler. Bu yıl Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Gaziantep’teki birçok fabrikada da bayram ikramiyesi konusunda birçok sorun yaşandı. Ambalaj fabrikasında da bir yılını doldurmamış işçilere bayram ikramiyesi yerine ürettikleri boş poşetlerden verildi” dedi.Bir yılını dolduran işçilere ikramiye yatırıldığını ifade eden Karaca, şunları söyledi:“Bu açıdan işçiler arasında ayrım yapılmış oldu. Asgari ücrete yapılan zammı işçiler henüz alamadı. Bu yüzden emekçiler bu bayrama zor koşullar altıda giriyor. İşçiler kurban kesmekte güçlük çekiyor. Evlerine aldıkları bir tatlı, çocuklarına verecekleri bayram harçlığı dahi onların bütçesini zorluyor. İşçilerin hakkı olan bayram ikramiyesi, işçilerin onurunu kıracak bir biçimde yapılması karşısında işçilerin ses çıkarması gerekiyor.”