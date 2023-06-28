Samanyolu Haber /Gündem / Kırmızı bültenle aranan Hollandalı suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı! /28 Haziran 2023 09:29

Kırmızı bültenle aranan Hollandalı suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı!

Hollanda uyruklu "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers'in içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; 2'si Interpol kırmızı bültenle aranan toplam 34 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile iş birliği içerisinde 13 Haziran'da Ankara, İzmir, Aydın ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

SAĞ KOLU ISPARTA'DA YAKALANDI

Operasyonun devamında, 23 Haziran'da firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 13 adreste eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Aralarında Interpol kırmızı bültenle aranma kaydı olan Hollanda uyruklu Jurean Anthony Finix'in bulunduğu 3 kişi yakalandı.

25 Haziran'da devam eden çalışmalarda ise Muğla ve Isparta'da gerçekleştirilen operasyonlarda; Leijdekkers'in sağ kolu olan ve hakkında Hollanda ve Belçika adli makamlarınca Interpol kırmızı bültenle aranma kaydı olan Isaac Bignan'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu operasyonlarda çok sayıda kriptolu telefon ve fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen paraya el konuldu.

Dosya kapsamındaki şüphelilerin kaçmasına yardım eden 3 kişi, Konya'da gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Operasyon kapsamında 2'si Interpol kırmızı bültenle aranan toplam 34 kişi hakkında işlem yapıldı.
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