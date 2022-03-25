İşgal altındaki Mariupol'da flaş gelişme!

Rusya'ya bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Başkanı Ramazan Kadirov, dün gece yayımladığı mesajla Çeçen birliklerin Mariupol kentinin yönetim binasında kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.







Kadirov, Telegram hesabından bir telsiz görüşmesinin videosunu, "Bizimkiler telsizle Mariupol yönetim binasını boşalttıklarını ve oraya bayrağımızı çektiklerini söyledi. Hayatta kalan haydutlar riske girmediler, onlar için zaten gelenek haline geldiği gibi mevzilerini terk ettiler ve topukladılar" sözleriyle paylaştı.





Diğer birliklerin Mariupol’e paralel şekilde ilerlediğini ve kenti "Azov haşerelerinden koruduğunu" belirten Kadirov, "İnşallah en kısa sürede Mariupol tamamen temizlenecek" ifadelerini kullandı.





Haftalardır yaşanan çatışmaların 'hayalet kente’ çevirdiği Mariupol’de, Ukraynalıların evlerini terk ederek başka kentlere hatta ülke dışına kaçtığı belirtildi. Geri kalan insanlar ise yangınlar, yanmış araçlar ve binaların arasında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.





Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Mariupol’de bulunan 15 binden fazla Ukrayna vatandaşının Rus birlikleri tarafından zorla sınır dışı edildiğini iddia etti.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çarşamba günü bir video mesajında, Mariupol’da yaklaşık 100 bin kişinin mahsur kaldığını ve şehirde ciddi gıda, su ve elektrik kesintileri yaşandığı aktarmıştı.



