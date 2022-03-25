Samanyolu Haber /Dünya / İşgal altındaki Mariupol'da flaş gelişme! /25 Mart 2022 12:52

İşgal altındaki Mariupol'da flaş gelişme!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlığıyla da tanınan Çeçen lider Ramazan Kadirov, Mariupol kentinin yönetim binasında kontrolü ele geçirdiklerini açıkladı.

SHABER3.COM

Rusya'ya bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Başkanı Ramazan Kadirov, dün gece yayımladığı mesajla Çeçen birliklerin Mariupol kentinin yönetim binasında kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.

Kadirov, Telegram hesabından bir telsiz görüşmesinin videosunu, "Bizimkiler telsizle Mariupol yönetim binasını boşalttıklarını ve oraya bayrağımızı çektiklerini söyledi. Hayatta kalan haydutlar riske girmediler, onlar için zaten gelenek haline geldiği gibi mevzilerini terk ettiler ve topukladılar" sözleriyle paylaştı.

Diğer birliklerin Mariupol’e paralel şekilde ilerlediğini ve kenti "Azov haşerelerinden koruduğunu" belirten Kadirov, "İnşallah en kısa sürede Mariupol tamamen temizlenecek" ifadelerini kullandı.

Haftalardır yaşanan çatışmaların 'hayalet kente’ çevirdiği Mariupol’de, Ukraynalıların evlerini terk ederek başka kentlere hatta ülke dışına kaçtığı belirtildi. Geri kalan insanlar ise yangınlar, yanmış araçlar ve binaların arasında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. 

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Mariupol’de bulunan 15 binden fazla Ukrayna vatandaşının Rus birlikleri tarafından zorla sınır dışı edildiğini iddia etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çarşamba günü bir video mesajında, Mariupol’da yaklaşık 100 bin kişinin mahsur kaldığını ve şehirde ciddi gıda, su ve elektrik kesintileri yaşandığı aktarmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşgal altındaki Mariupol'da flaş gelişme! Sonraki Haber >>

'Olayı MHP üstlendi, özel ekip kurmuşlar'

'Olayı MHP üstlendi, özel ekip kurmuşlar'

Öğrenci yurdunda şiddet

Öğrenci yurdunda şiddet

Ukrayna, Rus savaş gemisini vurdu

Ukrayna, Rus savaş gemisini vurdu

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Süleyman Soylu gidici

Süleyman Soylu gidici

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Muhalif sesleri susturamazlar

Muhalif sesleri susturamazlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:03:02