Samanyolu Haber /Dünya / Apple'dan taksitli telefon hamlesi /25 Mart 2022 12:48

Apple'dan taksitli telefon hamlesi

Türkiye'de cep telefonlarına taksit yasağı sürerken Apple'dan dikkat çekici bir hamle geldi.

SHABER3.COM

Türkiye’de cep telefonlarına taksit yasağı uygulanırken, ABD’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple’ın iPhone’lar için yeni bir adım atacağı iddiası gündeme geldi.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Apple’ın iPhone ve diğer cihazları için bir “abonelik” sistemi getirmeyi gündemine aldığını aktardı. Bir uygulama ya da platforma üye olurmuş gibi aylık belli miktarlarda ödeme yapılarak yeni bir cihaz sahibi olmanın önünü açmak isteyen Apple’dan yetkililer, “Apple’ın cihazları için bir abonelik sistemini geliştirdiğini söyledi” dedi.

Henüz bu projenin gerçekleşmesine vakit olduğunu aktaran kaynaklar, Apple’ın böylelikle satışlarını artırmayı planladığını belirtti. Apple, eğer bu adımı gerçekleştirirse Apple Music, Apple Arcade gibi dijital aboneliklerin yanı sıra ilk kez cihazlar için benzer bir abonelik sistemini getirmiş olacak.

Türkiye’de cep telefonlarına uygulanan taksit yasağı devam ederken, Apple’ın bu hizmetini Türkiye’de uygulamaya alıp almayacağına dair bir açıklama yapılmadı. İddianın ortaya atılmasından sonra Apple hisseleri dün yüzde 2.3 arttı.

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