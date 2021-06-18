Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD operasyonunda 56 gözaltı /18 Haziran 2021 09:56

IŞİD operasyonunda 56 gözaltı

Ankara merkezli 12 ilde, terör örgütü IŞİD'e maddi kaynak sağladığı iddiasıyla 51'i Suriye, 5'i Türk toplam 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Banka hesap hareketleri ve iletişimin dinlenmesi sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlayarak terörizmin finansmanı suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen 51'i Suriye, 5'i Türk vatandaşı olmak üzere 56 şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.
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