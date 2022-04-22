Samanyolu Haber /Gündem / İsmail Saymaz: 'HDP kapatılırsa hangi partiyle seçime gireceği belli oldu' /22 Nisan 2022 17:27

İsmail Saymaz: 'HDP kapatılırsa hangi partiyle seçime gireceği belli oldu'

Gazeteci İsmail Saymaz, HDP'nin kapatılma ihtimaline karşı hangi partinin çatısı altında seçime gireceğiyle ilgili çalışma yaptığını anlattı. Saymaz, bir partinin adını da verdi.

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, 10 yıldır siyasi hayatta olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir seçime katılmayan Yeşil ve Sol Gelecek Partisi'nde şu günlerde örgütlenme atağı olduğunu yazdı.

“Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nde 2012 yılındaki ayrışmada yenik düşen sosyalistler ile bir grup çevrecinin ittifakıyla kurulan Yeşil Sol Parti'yi birkaç aydır çekim merkezi haline getiren özelliği, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) yedeği olarak düşünülmesi” ifadelerini kullanan Saymaz, “Anayasa Mahkemesi'nde yargılaması devam eden HDP, kapatma kararına karşılık beş bileşeninden biri olan Yeşil ve Sol Parti ile seçime girecek” diye yazdı.

Saymaz, HDP'li bir üst düzey yöneticinin, geçen sene kapatma davası açılması üzerine HDP’de yedek parti arayışı başladığına; HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Naci Sönmez'in de kurucuları arasında olduğu Yeşil ve Sol Parti uygun görüldüğüne ilişkin değerlendirmesini aktardı.

HDP'li yöneticinin, "Örgütlenme imkanları ve isminin pozitif olmasından ötürü seçildi" dediğini aktaran Saymaz, devamında şunları kaydetti:

“Bu doğrultuda HDP, Yeşil ve Sol Parti'nin seçime girmesini sağlayacak örgütlenmeye kavuşması için merkezi düzeyde karar aldı. Kimi HDP'liler partilerinden istifa ederek, Yeşil ve Sol Parti'ye geçerken, taban da bu partiye üye olmaları için yönlendirildi. Böylece bir gün önce Iğdır'da, bir gün sonra Balıkesir'de tabela asıldı.”
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