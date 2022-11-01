Samanyolu Haber /Gündem / İsmailağa'ya yakın dernekten 'cin çıkarma ve büyü bozma' reklamı /01 Kasım 2022 12:03

İsmailağa'ya yakın dernekten 'cin çıkarma ve büyü bozma' reklamı

İsmailağa Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Eminler İlim ve Hizmet Derneği internette “Cin çıkarma ve büyü bozma” ilanları yayınlamaya başladı.

İsmailağa Cemaati'ne yakın dernekten 'cin çıkarma ve büyü bozma' reklamı

 “Cin çıkarma, büyü yapma” gibi birçok İslam alimine göre dinde yeri olmayan ve insanları aldatma amacı güden eylemler sosyal medyaya taşındı. İstanbul’da İsmailağa Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Eminler İlim ve Hizmet Derneği “Cin çıkarma, nazar ve büyü bozma” vaadiyle internette ilan yayınlamaya başladı.


Youtube’de sosyal medyada yaklaşık 50 bin takipçisi bulunan Derneğin resmi hesaplarından yayınlanan videoda çarpıcı ifadeler kullanılıyor.

Videoda konuşma yapan cübbeli, sarıklı kişi “Ataşehir’de cin, büyü, nazar gibi bir sıkıntısı olan insanların sıkıntısını gidermek için, Allah’ın izniyle ve bunu bir bir dakikada yapabildiğimiz için söylüyorum. Ücretsiz bir şekilde buraya gelen herkese yardımcı oluyorum. Gelmek isterlerse bu videoyu izleyen kardeşlerim, İstanbul Ataşehir’de ücretsiz olarak yardımcı oluyorum. Selamınaleyküm…”
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