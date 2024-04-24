İspanya’da ‘yolsuzluk’ krizi: Başbakan, kamu görevlerini askıya aldı

İspanya’da mahkeme, “temiz eller” anlamına gelen Manos Limpias isimli bir oluşumun şikayeti üzerine harekete geçti.



Ön hazırlık aşamasında olan soruşturmada İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez’in de adının geçtiği öğrenildi.



Mahkeme detaylı bilgi paylaşmazken aşırı sağ siyasetle bağlantılı olduğu belirtilen Manos Limpias’in iddiasına göre Gomez, “başbakan eşi” olarak nüfuzunu kullanıp bir yüksek lisans kursuna sponsor buldu.



2018 yılında, bir önceki muhafazakar hükümetin yolsuzluk skandalının ardından güven oylamasını kaybedilmesiyle iktidara gelen İspanya Başbakanı Sanchez, konuyla ilgili olarak ilk yaptığı açıklamada "Her şeye rağmen, ülkemde adalete hâlâ güveniyorum"dedi.



KARARINI PAZARTESİ AÇIKLAYACAK



İspanyol lider daha sonra yaptığı açıklamada ise "hükümete liderlik etmeye devam edip etmeyeceği konusunda durup düşünmesi gerektiğini” söyledi.



Sanchez, “aşırı sağın siyaseti dönüştürmeye çalışmasına rağmen görevde kalmaya değip değmeyeceğini düşündükten sonra 29 Nisan Pazartesi günü bir karar vereceğini” söyledi.



İspanya Başbakanı, "siyasi sorumluluğu, kamu hizmeti görevi olduğunu, hiçbir zaman görev ve sorumluluktan kaçmadığını, ülkesini sevdiğini ve ileriye götürmek istediğini" vurguladı.



Sanchez, kamu görevlerini bir süreliğine askıya aldığını belirtti.



Sanchez'in açıklaması, İspanya'da hem siyasette hem de basında "sürpriz" olarak yorumlandı.



ÜÇ DÖNEMDİR BAŞBAKAN



Pedro Sanchez, 2014 yılında Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Genel Başkanı olarak seçilmişti. 2015 ve 2016 yıllarında seçimlerde yenilgi alan Sanchez, 2018 yılında parlamentoda yapılan güven oylamasının kaybedilmesinin ardından ülkenin başbakanı olmuştu. O tarihte verilen gensoru önergesi, dönemin İspanya Başbakanı Mariana Rajoy’un merkez sağda bulunan Halk Partisi mensuplarını da içeren yolsuzluk davaları sonrası verilmişti. Ülkenin anayasasına göre gensoru ile hükümeti düşüren parti, yönetimin başına geçiyor.



Sanchez, 2018-2019, 2020-2023 ve son olarak Kasım 2023'te kurulan azınlık sol koalisyon hükümetle üç dönemdir art arda başbakanlık görevini yürütüyor.