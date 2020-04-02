Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaklaşık 900 bin kişi işsiz kaldı /02 Nisan 2020 12:57

İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaklaşık 900 bin kişi işsiz kaldı

Yeni koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da yaklaşık 900 bin kişi işsiz kalmış durumda.

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İspanya'da sosyal güvenlik verilerine göre, yeni koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayı ortasında karantinaya giren ülkede, yarısından fazlası geçici işçi olan 900 bine yakın kişi işsiz kaldı.

İtalya'dan sonra en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke olan İspanya'da 14 Mart'tan itibaren karantina kararı alınmıştı.

Karantina uygulamasına yönelik kararlar, gerekli sektörler dışındaki işçilerin evde kalması talimatıyla bu hafta daha da sıkılaştırıldı.

Ülkede 898 bin 822 kişi, karantinanın başlamasından bu yana işini kaybetti. Bu kişilerden 550 binin geçici işçi olduğu kaydedildi. Turizm ve inşaatın karantinadan en çok etkilenen sektörler olduğu belirtildi.

Ulaştırma Bakanı Jose Luis Abalos, RNE radyosuna yaptığı açıklamada, "Bu her zaman büyük bir sorun ve şimdi iki şeyle mücadele etmek zorundayız: Salgın ve ekonomik faaliyetlerin sekteye uğraması. Salgını kontrol altına aldığımız anda ekonomiyi canlandırmak için çaba göstermek zorundayız" dedi.

Ülkede Mart ayında resmi işsiz sayısı 3,5 milyona yükselerek Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu veri, yeni iş kayıplarını ve kayıt altına alınmayan işsizleri henüz kapsamıyor.
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