Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'da sigaraya koronavirüs yasağı /19 Ağustos 2020 23:49

İspanya'da sigaraya koronavirüs yasağı

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ülkelerden İspanya'daki 5 bölgede virüs bulaştırma riski nedeniyle topluluk içinde sigara içmenin yasaklandığı belirtildi.

SHABER3.COM

BBC Türkçe'de yer alan habere göre İspanya'da beş büyük bölgede Covid 19 bulaşma riski nedeniyle topluluk içinde sigara içmek yasaklandı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Galiçya'nın başını çektiği yasak, aralarında Endülüs'ün de olduğu dört bölge tarafından daha uygulamaya konuldu.

İspanya Sağlık Bakanlığı, sigara tüketimi ile koronavirüs riskinin artmasına ilişkin bir rapor yayınlamıştı.

Sigara yasağı iki metre aralık bulunmayan durumlarda uygulamaya konulacak.

Buna göre, sigara dumanının dışa bırakılması sırasında havaya yayılan mikroskobik damlacıklar, koronavirüs bulaşma riski oluşturuyor.

Covid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında olan İspanya'da vaka sayıları Haziran ayında günlük 150'lere kadar gerilemişti. Ancak sayılar Ağustos ayında yine 1500'lerin üzerine çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 19 Ağustos itibariyle ülkede 28 bin 617 kişi hayatını kaybetti.

Sigara yasağına sebep olan diğer sebepler

İspanya Sağlık Bakanlığı raporuna göre, sigara tüketimi sırasında maskenin elle dokunarak çıkartması ve takılması hallerinde de bulaş riski artıyor.

Rapor aynı zamanda sigara kullanımının, vücudun virüsle mücadele gücünü zayıflatmasına da atıf yapıyor.

harita
Uzmanlar sigara kullanımının, hastalığın solunum yolu enfeksiyonuna dönüşme riskini artırdığını değerlendiriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İspanya'da sigaraya koronavirüs yasağı Sonraki Haber >>

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü!

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü!

Ailesi korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar

Ailesi korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar

Polis önce tokat attı, sonra...

Polis önce tokat attı, sonra...

Helikopter ile nefes kesen kurtarma operasyonu

Helikopter ile nefes kesen kurtarma operasyonu

Başına komşusunun kedisi düştü

Başına komşusunun kedisi düştü

Mali'de askeri darbe iddiası

Mali'de askeri darbe iddiası

MotoGP'de büyük kaza

MotoGP'de büyük kaza

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

"3 tane dedin yaptım, ne olur bana yardım edin!"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:56:22