Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi'nde final eşleşmesi belli oldu /20 Ağustos 2020 00:23

Şampiyonlar Ligi'nde final eşleşmesi belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2020 final eşleşmesi belli oldu. Bu sezon finalde Bayern Münih ile PSG karşı karşıya gelecek.

SHABER3.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Lyon'u 3-0'la geçmeyi başaran Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselerek PSG'nin rakibi oldu.

Lyon'un baskılı başladığı mücadelede golü bulan taraf Bayern Münih oldu. 18. dakikada Gnabry şık bir vuruşla takımını öne geçirdi. 33. dakikada Lewandowski'nin vuruşunda seken topu tamamlayan yine Gnabry oldu ve farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda Lyon'un farkı azaltma çabaları sonuç vermedi. Bayern, 88. dakikada Lewandowski'nin kafa vuruşuyla skoru 3-0'a getirdi ve mücadeleyi kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı.

Alman ekibinin finaldeki rakibi Paris Saint Germain olacak. İki takım 23 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.

11. final

Bayern Münih 11. kez Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Daha önceki 10 maçta Alman devi 5 kez kupayı kaldırmayı başarmıştı.

Bayern Münih son olarak 2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı.
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