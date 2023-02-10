İspanyol kurtarma ekiplerinden duygulandıran paylaşım

Dünyanın dört bir yanından Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatısını etkileyen deprem felaketi sonrasında deprem bölgelerine akın eden arama-kurtarma ekiplerinden duygulandıran ve umut veren paylaşımlar yapılıyor.









Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük beğeni topladı.









Zamanla yarışan, dinlenmeye ve ihtiyaç gidermeye vakitleri olmayan İspanyanın Bomberos GIRECAN arama-kurtarma ekibi, yerel halkın kendilerine sunduğu etli pideyi paylaşarak, “Bu yiyecekleri götürmemiz için yolda bizi adeta durdurdular… kahvaltı ve tatlı parasını vermemize izin vermiyorlar… bütün halk acil durum ekipleri oldu. Unutmayın, kahramanlar onlar. Biz sadece sizin umudunuz” mesajını Twitter’da paylaştı.







