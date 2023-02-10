Samanyolu Haber /Gündem / İspanyol kurtarma ekiplerinden duygulandıran paylaşım /10 Şubat 2023 12:17

İspanyol kurtarma ekiplerinden duygulandıran paylaşım

İspanyadan gelen ve arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam eden kurtarıcılara Türk halkının ikramı duygulandırdı. Zamanla yarışan ve dinlenmeye vakitleri olmayan İspanyol ekip, yerel halkın kendilerine sunduğu etli pide için teşekkür ederek "Unutmayın, kahramanlar onlar. Biz sadece sizlerin umuduyuz" dedi.

SHABER3.COM

Dünyanın dört bir yanından Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatısını etkileyen deprem felaketi sonrasında deprem bölgelerine akın eden arama-kurtarma ekiplerinden duygulandıran ve umut veren paylaşımlar yapılıyor.


Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük beğeni topladı.


Zamanla yarışan, dinlenmeye ve ihtiyaç gidermeye vakitleri olmayan İspanyanın Bomberos GIRECAN arama-kurtarma ekibi, yerel halkın kendilerine sunduğu etli pideyi paylaşarak, “Bu yiyecekleri götürmemiz için yolda bizi adeta durdurdular… kahvaltı ve tatlı parasını vermemize izin vermiyorlar… bütün halk acil durum ekipleri oldu. Unutmayın, kahramanlar onlar. Biz sadece sizin umudunuz” mesajını Twitter’da paylaştı.


Paylaşım yaklaşık 8 milyon görüntülenirken İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği ise paylaşıma, “Efsanevi Türk misafirperverliği, yürekten” notunu düştü.

Binlerce sosyal medya kullanıcısı ise, “Afiyet olsun. Kan olsun, can olsun, güç kuvvet olsun” yorumları yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İspanyol kurtarma ekiplerinden duygulandıran paylaşım Sonraki Haber >>

Çürük binalara ruhsat için yapılan imar affı reklamı gündem oldu!

Çürük binalara ruhsat için yapılan imar affı reklamı gündem oldu!

Kahramanmaraş'taki ilk depreminin en korkutucu görüntüsü!

Kahramanmaraş'taki ilk depreminin en korkutucu görüntüsü!

NTV canlı yayınında Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu’ndan sert çıkış

NTV canlı yayınında Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu’ndan sert çıkış

Avusturyalı kurtarma ekibinden şok iddia

Avusturyalı kurtarma ekibinden şok iddia

Enkazın altında 'vasiyetini' kaydetti: '2 bin 500 TL borcum vardı, onu ödeyin'

Enkazın altında 'vasiyetini' kaydetti: '2 bin 500 TL borcum vardı, onu ödeyin'

Kılıçdaroğlu AFAD’ın raporunu göstererek seslendi: Şimdi ben nasıl susayım?

Kılıçdaroğlu AFAD’ın raporunu göstererek seslendi: Şimdi ben nasıl susayım?

Can pazarında skandal iddia: "'Çekilin biz çıkaracağız' deyip kameraları çağırıyorlar!"

Can pazarında skandal iddia:

Gündüz gözüyle marketi yağmaladılar, uyarılara kulak asmadılar

Gündüz gözüyle marketi yağmaladılar, uyarılara kulak asmadılar

Bu operatörlere verdiğimiz her kuruş haram olsun

Bu operatörlere verdiğimiz her kuruş haram olsun

'Tayyip ATV izliyor, ATV neredesin?'

'Tayyip ATV izliyor, ATV neredesin?'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:25:05