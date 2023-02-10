MHP, Ciner Grubu’nu hedef aldı: Kimin figüranısınız?

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nu (RTÜK) da göreve çağıran Özdemir, deprem bölgesinden haberler aktaran medya grubunu şöyle hedef aldı:













*Ciner grubu, Habertürk ve Show TV üzerinden yapılan yayınlarla nereye varmak istiyor? Afet karşısında verilen gayretleri yok saymak ve sergilenen üstün mücadeleyi gölgelemekle elinize ne geçecek?





*Kimin figüranısınız? Bu sinsilik ve rezillik artık tahammül boyutunu iyice aşmıştır.





*Televizyon yayıncılığı kisvesi altında milli dayanışmaya ve afetle mücadeleye zarar verip, dezenformasyon yapanlara karşı hukuk ve ilgili kurumlar gereğini vakit kaybetmeksizin yerine getirmelidir.







