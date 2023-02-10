Samanyolu Haber /Gündem / MHP, Ciner Grubu’nu hedef aldı: Kimin figüranısınız? /10 Şubat 2023 12:24

MHP, Ciner Grubu’nu hedef aldı: Kimin figüranısınız?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, deprem haberlerini vesile edip bünyesinde Habertürk ve Show TV kanallarını bulunduran Ciner Medya Grubu’nu hedef aldı.

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Radyo Televizyon Üst Kurulu’nu (RTÜK) da göreve çağıran Özdemir, deprem bölgesinden haberler aktaran medya grubunu şöyle hedef aldı:



*Ciner grubu, Habertürk ve Show TV üzerinden yapılan yayınlarla nereye varmak istiyor? Afet karşısında verilen gayretleri yok saymak ve sergilenen üstün mücadeleyi gölgelemekle elinize ne geçecek? 

*Kimin figüranısınız? Bu sinsilik ve rezillik artık tahammül boyutunu iyice aşmıştır.

*Televizyon yayıncılığı kisvesi altında milli dayanışmaya ve afetle mücadeleye zarar verip, dezenformasyon yapanlara karşı hukuk ve ilgili kurumlar gereğini vakit kaybetmeksizin yerine getirmelidir.


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