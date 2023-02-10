Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü akademisyen NTV canlı yayınında tepki gösterdi /10 Şubat 2023 13:06

Ünlü akademisyen NTV canlı yayınında tepki gösterdi

Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, NTV ekranlarında tepki göstererek, "Pek bir şeyin halledildiği falan yok. Herhalde iki deprem var biz bilmiyoruz, birisi bizi kandırıyor” dedi

NTV canlı yayınında Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu’ndan sert çıkış

NTV ekranlarında Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, depremle ilgili sahadan gelen görüntüleri değerlendirdi.

Haluk Sucuoğlu “Herhalde iki deprem var biz bilmiyoruz, birisi bizi kandırıyor” diye bölgeden aktarılanlara tepki göstererek şunları söyledi:


"Sahadan gelen görüntüler bize verilen üst düzey bilgilerin geçerli olmadığını gösteriyor; korkunç bir durum var ortada. Bunu da herkes görüyor değil mi? Pek bir şeyin halledildiği falan yok. Zaten siz yayın da yapamıyorsunuz, yayınınız kesiliyor. Biz ne zaman doğru bilgi alacağız?”
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