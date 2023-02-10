Alman medyasına konuştu: Erdoğan’ın hatalarını söyledi, İstanbul’da deprem uyarısı yaptı

Ünlü jeofizikçi Profesör Dr. Celal Şengör, Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild’e konuştu. Son verilere göre on binlerce insanın yaşamını yitirdiği deprem ile ilgili konuşan Şengör, “Erdoğan tamamen başarısız oldu, neredeyse her şeyi yanlış yaptı” ifadesini kullandı.





Bild’den Hartmut Wagner’e konuşan Şengör, “Türkiye’deki son büyük depremde ölü sayısı resmi olarak 18 bindi ve bu rakam 30 bine daha yakın. Erdoğan ülkesini bu tür büyük depremlere hazırlamak için ne yaptı? Hiçbir şey! 2003-2014 yılları arasında başbakan ve sonrasında da cumhurbaşkanı olmasına rağmen” dedi.





Depremde her geçen dakika ölüm sayısı artıyor.





Şengör, Erdoğan’ın başarısız olduğunu iddia ettiği noktaları da belirtti. Şengör, “Erdoğan binaların depreme dayanıklı olması için yasalar getirdi. Fakat bu yasalar yürürlüğe girdikten sonra onları denetlemedi” dedi.





Yolsuzluk sorununa da dikkat çeken Şengör, “Erdoğan kimsenin bir şey söylemeye cesaret edemediği bir ortam yarattı. Eleştiren memurları başka bölgelere gönderdi ya da kovdu. Pazartesi günü depremden sonra kendisini eleştirenlere tepki gösterdi” ifadesini kullandı.





İSTANBUL’DA DEPREM OLMA İHTİMALİ YÜZDE 70





Öte yandan Celal Şengör, Alman medyasına İstanbul’da da büyük bir deprem olabileceğini söyledi.





Şengör, “Pazartesi günkü depremin boyutu 7.8. Maalesef, İstanbul’da da bu büyüklükte bir deprem beklemeliyiz. Gelecek 30 yıl içinde 7 şiddetinden büyük bir deprem meydana gelme ihtimali yüzde 70 seviyesinde” dedi.









Kahramanmaraş’ta arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.





Şengör, “Böyle bir depremin sonuçları korkunç olur! 50 bin ile 100 bin kişinin ölmesinden korkuyorum. İstanbul’daki binaların yüzde 60’ı kaçak ve ve tahminen 8 bin bina tamamen yıkılabilir” ifadesini kullandı.





“100 KİLOMETRE UZAĞA TAŞININ”





Şengör, olası İstanbul depremi öncesinde ne yapılması gerektiğine dair bir soruya ise çok net yanıt verdi.





“Devlet, daha pahalı da olsa yeni evlerin depremlere dayanıklı hale getirilmesini zorunlu kılmalı. Eğer bugün İstanbul’un göbeğinde yaşıyorsanız taşınmanızı tavsiye ederim. Şehrin dışına yaklaşık 100 kilometre uzağa” dedi.





Kendisinin halen İstanbul’da yaşadığını ve taşınmayı düşünmediğini söyleyen Şengör, “Evim depreme dayanıklı. En azından öyle umut ediyorum” dedi.