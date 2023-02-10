Çürük binalara ruhsat için yapılan imar affı reklamı gündem oldu!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.





Depremin ardından yaşanan yetersiz müdahaleler tepkilere neden olurken sosyal medyada ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 yılında hazırlamış olduğu ‘imar affı’ reklamı gündem oldu.





2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Gaziantep’te 76 bin 605, Hatay’da 71 bin 738 imar barışına ilişkin başvuru olduğunu belirtti. Gelinen noktada istatistiki bir bilgi yok ancak bu sayının bugün çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.





AKP iktidarı öncesindeki 1955-2002 yılları arasında imar affı 47 yılda 8 kez gündeme geldi. AKP’nin 20 yıllık iktidarında planlanan 9. imar affı bu yıl reklamlarla kamuoyuna bildirildi.





İMAR AFFI NEDİR?

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle kaçak yapılara resmi olarak izin verilmesidir.





İMAR REKLAMINDA HANGİ ÜNLÜLER OYNADI?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında çekilen imar barışı reklam filmi yeniden gündem oldu. İmar affı reklam filminde oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan yer almıştı.