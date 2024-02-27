Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yakan ABD'li pilot öldü /27 Şubat 2024 09:45

İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yakan ABD'li pilot öldü

Pazar günü öğle saatlerinde Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde "artık soykırımın suç ortağı olmayacağını" ilan ederek kendini ateşe veren bir ABD Hava Kuvvetleri pilotunun hayatını kaybettiği açıklandı.

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ABD Hava Kuvvetleri'nde muvazzaf bir pilot, Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde "artık soykırımın suç ortağı olmayacağını" ilan ederek kendini ateşe vermesinin ardından hayatını kaybetti.

Washington Metropolitan Polis Teşkilatı'nın Pazartesi günü yaptığı açıklamada, memleketi Teksas eyaletinin San Antonio kenti olan 25 yaşındaki havacı Aaron Bushnell'in aldığı yaralar nedeniyle öldüğü kaydedildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, Bushnell'in Pazar günü saat 13.00'ten kısa bir süre önce elçiliğe geldiğini ve video yayın platformu Twitch üzerinden canlı yayın yapmaya başladığını söyledi.

Kolluk kuvvetleri, Bushnell'in canlı yayına başladığını, telefonunu yere bıraktığını ve daha sonra kendisini tutuşturucu maddeyle ıslatarak alevleri tutuşturduğunu düşünüyor. Videoda bir noktada Bushnell, "artık soykırımın suç ortağı olmayacağını" söyledi. Video daha sonra platformdan kaldırıldı. Ancak kolluk kuvvetleri yetkilileri videonun bir kopyasını elde etti ve incelemeye aldı.

Associated Press'e adının açıklanmaması kaydıyla konuşan kişi, devam eden soruşturmanın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşma yetkisine sahip değil.

Pazartesi günü "Dünkü olaya karışan kişi aldığı yaralara yenik düştü ve dün gece hayatını kaybetti" şeklinde açıklama yapan Hava Kuvvetleri, askeri yetkililerin hayatını kaybeden kişinin yakın akrabalarını bilgilendirmeyi tamamlamasından bir gün sonra ek bilgi vereceğini kaydetti.

Olay, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun geçici bir ateşkes anlaşması müzakere edilirken Gazze'nin güneyindeki Refah kentine askeri operasyon düzenlemek için kabineden onay istediği döneme denk geldi. Ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri harekatı, Filistinliler'e yönelik soykırım iddiaları da dahil eleştirilere neden oluyor.
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