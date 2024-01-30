İsrail doğruladı: Tünellere deniz suyu pompalandı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait bazı tünellere büyük miktarda deniz suyu pompalandığı belirtildi.



“YER ALTI SULARINA ZARAR VERİLMESİ ÖNLENDİ” İDDİASI



Yürütülen mühendislik çalışması kapsamında pompalar ve borular aracılığıyla tünellere su pompalandığı kaydedilen açıklamada, toprak ve su yollarının analizi yapılarak yer altı sularına zarar verilmesinin önlendiği öne sürüldü.



Açıklamada, "Son yıllarda, İsrail ordusu ve İsrail güvenlik makamları tarafından geliştirilen bu yolla, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yeraltı altyapısına karşı operasyon düzenlenmektedir" ifadelerine yer verildi.



“TÜNELLERİN YÜZDE 80’İ AYAKTA”



İsrail'e göre, Hamas'ın tünel kapasitesinin devre dışı bırakılması, üst düzey Hamas liderlerini yakalama ve İsrailli esirleri kurtarma çabaları için büyük önem taşıyor.



Gazze'deki tüneller yıllardır İsrail ablukası altında yaşayan Filistinliler için temel malzemelere ulaşmak açısından da yaşam damarı işlevi görüyor.



Hamas tünellerine ilişkin kesin bir veri paylaşılmasa da tünel sisteminin yüzde 20 ila yüzde 40’ının hasar gördüğü veya kullanılamaz hale geldiğini değerlendiriyor.



Hasar gören yahut kullanılamaz hale gelen tünellerin çoğunun Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer aldığı belirtiliyor.



Hamas'ın Gazze'deki Şeridi'ndeki tünel ağının toplam uzunluğu 560 ila 720 kilometre arasında değiştiği belirtiliyor.



NE OLMUŞTU?



Tünellere su basma iddiası ilk olarak aralık ayının başında gündeme gelmişti.



İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Yer altı tünellerinin kullanımını önlemek için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir” demişti.



İsrail, yaklaşık 800 tünel tespit ettiğini, fakat tünel ağının bilinenden çok daha büyük olduğunu öne sürmüştü.



Uzmanlar, Gazze'deki tünelleri deniz suyu ile doldurmanın bölgede nesiller sürecek tatlı su sorununa neden olabileceğini belirtmişti.