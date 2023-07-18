Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Fas'ın Batı Sahra'daki tartışmalı egemenliğini tanıdı /18 Temmuz 2023 07:19

İsrail, Fas'ın Batı Sahra'daki tartışmalı egemenliğini tanıdı

2020 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile ilişkilerini kısmen düzeltmesi karşılığında Fas'ın bölge üzerindeki hak iddiasını tanımıştı.

SHABER3.COM

Fas Kraliyet Sarayı, İsrail'in tartışmalı Batı Sahra bölgesi üzerindeki Fas egemenliğini tanıdığını ve burada bir konsolosluk açmayı planladığını duyurdu.

Açıklamada İsrail'in pozisyonunun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından Fas Kralı 4. Muhammed'e bir mektupla iletildiği belirtildi.

Mektupta "İsrail'in pozisyonu Birleşmiş Milletler'e (BM), bölgesel ve uluslararası örgütlere... ve İsrail'in diplomatik ilişkide bulunduğu tüm devletlere gönderilecektir" denildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu tanımanın bir parçası olarak İsrail'in "Dakhla kentinde bir konsolosluk açmayı" düşündüğü bilgisi de yer aldı.

Uzmanlar, İsrail'in tavır değişikliğinin, Fas'ın İsrail-Filistin çatışmalarındaki iki devletli çözümü savunan ilkelerinde bir değişiklikten kaynaklanmadığı değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Batı Sahra'daki pozisyonunda Fas lehine olan değişim, Washington, Madrid ve bazı diğer Avrupa başkentlerinin bölgenin otonom planını desteklediği bir döneme denk geldi.

Cezayir destekli Polisario Cephesi, Batı Sahra'da bağımsız bir devlet talep ediyor. 2020 yılında dönemin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İsrail ile ilişkilerin kısmen düzeltmesi karşılığında Fas'ın bölge üzerindeki hak iddiasını tanımıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail, Fas'ın Batı Sahra'daki tartışmalı egemenliğini... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:10:45