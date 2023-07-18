İsrail, Fas'ın Batı Sahra'daki tartışmalı egemenliğini tanıdı

Fas Kraliyet Sarayı, İsrail'in tartışmalı Batı Sahra bölgesi üzerindeki Fas egemenliğini tanıdığını ve burada bir konsolosluk açmayı planladığını duyurdu.



Açıklamada İsrail'in pozisyonunun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından Fas Kralı 4. Muhammed'e bir mektupla iletildiği belirtildi.



Mektupta "İsrail'in pozisyonu Birleşmiş Milletler'e (BM), bölgesel ve uluslararası örgütlere... ve İsrail'in diplomatik ilişkide bulunduğu tüm devletlere gönderilecektir" denildiği ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, bu tanımanın bir parçası olarak İsrail'in "Dakhla kentinde bir konsolosluk açmayı" düşündüğü bilgisi de yer aldı.



Uzmanlar, İsrail'in tavır değişikliğinin, Fas'ın İsrail-Filistin çatışmalarındaki iki devletli çözümü savunan ilkelerinde bir değişiklikten kaynaklanmadığı değerlendirmesinde bulundu.



İsrail'in Batı Sahra'daki pozisyonunda Fas lehine olan değişim, Washington, Madrid ve bazı diğer Avrupa başkentlerinin bölgenin otonom planını desteklediği bir döneme denk geldi.



Cezayir destekli Polisario Cephesi, Batı Sahra'da bağımsız bir devlet talep ediyor. 2020 yılında dönemin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İsrail ile ilişkilerin kısmen düzeltmesi karşılığında Fas'ın bölge üzerindeki hak iddiasını tanımıştı.