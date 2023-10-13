Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Filistinlilere süre verdi: Bölgeden ayrılın /13 Ekim 2023 19:53

İsrail, Filistinlilere süre verdi: Bölgeden ayrılın

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgeden ayrılmaları için saat 20.00'ye kadar süre verdi.

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Sözcü'de yer alan habere göre İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine tahliye olmaları için çağrı yaptığını hatırlattı.

Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini isteyen ve tahliye için kullanacakları yolu gösteren bir harita paylaşan Adraee, “İsrail ordusunun saat 20.00’ye kadar haritada işaretlenen rotaya dokunmaktan kaçınacağını belirtmek isterim. Kendiniz ve sevdikleriniz için endişeleniyorsanız talimatlarımız doğrultusunda güneye yönelmelisiniz.” ifadelerini kullandı.

1 MİLYONDAN FAZLA FİLİSTİNLİ YERİNDEN OLDU

Birleşmiş Milletler, bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinlinin yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirilmişti.

İsrail’in 2007’den bu yana abluka altında tuttuğu ve yaklaşık 360 kilometrekarelik dar bir alana sahip Gazze’de 2,3 milyon Filistinli yaşıyor.
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