İsrail, Filistinlilere süre verdi: Bölgeden ayrılın

Sözcü'de yer alan habere göre İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine tahliye olmaları için çağrı yaptığını hatırlattı.



Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini isteyen ve tahliye için kullanacakları yolu gösteren bir harita paylaşan Adraee, “İsrail ordusunun saat 20.00’ye kadar haritada işaretlenen rotaya dokunmaktan kaçınacağını belirtmek isterim. Kendiniz ve sevdikleriniz için endişeleniyorsanız talimatlarımız doğrultusunda güneye yönelmelisiniz.” ifadelerini kullandı.



1 MİLYONDAN FAZLA FİLİSTİNLİ YERİNDEN OLDU



Birleşmiş Milletler, bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinlinin yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirilmişti.



İsrail’in 2007’den bu yana abluka altında tuttuğu ve yaklaşık 360 kilometrekarelik dar bir alana sahip Gazze’de 2,3 milyon Filistinli yaşıyor.