Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Bir öğretmen öldü /13 Ekim 2023 19:48

Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Bir öğretmen öldü

Fransa’daki bir okulda yaşanan bıçaklı saldırı sonucu bir öğretmen hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre Fransa İçişleri Bakanı Geral Darmanin, saldırının ülkenin kuzeyindeki Arras kentinde bulunan Gambetta Lisesi’nde gerçekleştiğini belirtti.

Saldırgan gözaltına alındı.

Görgü tanıklarına göre saldırgan, olay sırasında tekbir getirdi.

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin, Fransızca öğretmeni olduğu, ağır yaralananların ise bir diğer öğretmen ve bir güvenlik görevlisi olduğu açıklandı.

20’li yaşlarında olduğu belirtilen saldırganın, Çeçen kökenli olduğu ve radikal İslam ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle güvenlik güçlerince bilindiği kaydedildi.

Fransız medyası ayrıca, saldırganın okulun eski öğrencilerinden biri olduğunu bildirdi.

Fransız Terörle Mücadele Savcılığı, “terörist bir girişimle bağlantılı cinayet” ve “terörist bir girişimle bağlantılı cinayet girişimi” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haber kanalı BFMTV saldırganın erkek kardeşinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un olay yerini ziyaret edeceği duyurulurken, Meclis de hayatını kaybedenlerle dayanışma için oturumunu iptal etti.

Üç yıl önce Fransa’da başkent Paris’in dışında görev yapan bir başka öğretmen öldürülmüş ve bası kesilmişti.

Rusya Müslümanı bir göçmen olan 18 yaşındaki saldırgan Abdullah Anzorov, polis tarafından öldürülmüştü.
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