Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Halep Havalimanı’nı vurdu /15 Ekim 2023 00:42

İsrail, Halep Havalimanı’nı vurdu

Suriye medyası, İsrail’in Halep Havalimanı’nı vurduğunu duyurdu.

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Sözcü'de yer alan habere göre Hamas ile çatışan ve Gazze'ye yönelik kara harekatı başlatması beklenen İsrail ile kuzey komşusu Suriye arasında da gerilim tırmanıyor.

Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre İsrail, Suriye'de Halep Havalimanı'nı hedef aldı.

İsrail, 12 Ekim’de de Şam ve Halep uluslararası havalimanlarına hava saldırısı düzenlemişti. Havalimanı aldığı hasarın ardından dün tekrar hizmete girmişti.

İsrail, sık sık Suriye'de İran ve Lübnan Hizbullahı'nın da bulunduğu askeri hedeflere hava saldırıları düzenliyor.

İran’ın bu gruplara askeri sevkiyat yapmak için Suriye’deki havalimanlarını kullandığı belirtiliyor.
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