Samanyolu Haber /Gündem / Kuzey Kıbrıs'ın eski Sağlık Bakanı Ergin Abdullah İlktaç gözaltına alındı /15 Ekim 2023 00:29

Kuzey Kıbrıs'ın eski Sağlık Bakanı Ergin Abdullah İlktaç gözaltına alındı

Eski KKTC Sağlık Bakanı Ergin Abdullah İlktaç, "sahte reçete soruşturması" kapsamında gözaltına alındı. Eski Başbakan Sibel Siber de aynı soruşturmada gözaltına alınmıştı.

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Kuzey Kıbrıs'ta yürütülen "sahte reçete soruşturması" kapsamında eski Sağlık Bakanı Ergin Abdullah İlktaç gözaltına alındı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, halen Gazimağusa kentinde aktif eczacı olarak çalışan eski Sağlık Bakanı ve milletvekili İlktaç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunması üzerine geçen ay başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İlktaç, KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi'nden ödemesi alınan bazı reçetelerde tutarsızlıklar olduğu gerekçesiyle soruşturmaya dahil edildi.

Aralarında İlktaç'ın da bulunduğu aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan eczacı ve doktorlardan oluşan 6 kişi, Gazimağusa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkeme, tahkikatın sürebilmesi için 6 zanlının polis nezaretinde 3'er gün tutuklu kalmasını ve sağlık sorunları olanların, doktor kontrolünden geçirilmesine karar verdi.

KKTC'de geçen ay başlatılan "sahte reçete soruşturması" kapsamında polis, 40'ın üzerinde doktor, eczacı ve eczane çalışanını gözaltına alarak ifadesine başvurdu.
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