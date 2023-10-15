Araç muayene ücretlerine dev zam!

TR724'te yer alan habere göre Dünya gazetesinden Naki Bakır, araç muayene ücretlerine yüzde 60 zam yapılacağını söyledi.



Bakır şu ifadeleri kullandı:



“2024 başında çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretlere uygulanacak yeniden değerleme oranı, 3 Kasım’da Ekim 2023 enflasyon verileri açıklandığında netleşecek. Yİ-ÜFE’nin eylül sonu itibarıyla düzeyi, yılbaşından geçerli olacak yeniden değerleme oranının yüzde 60 dolayında olacağını gösteriyor. Buna göre gelecek yıl çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretler 2023’teki kadar olmasa da yine yüksek oranda artacak.”



2023 araç muayene ücreti traktör, motosiklet, motorlu bisikletler için 575,84 TL; otomobil, minibüs, kamyonet, römork, yarı römork, arazi taşıtı için 1130,44 TL; kamyon, TIR, çekici, otobüs için ise 1528,10 TL olarak belirlenmişti.



Yüzde 60 zammın ardından ücreti traktör, motosiklet, motorlu bisikletler için 921,34 TL, otomobil, minibüs, kamyonet, römork, yarı römork, arazi taşıtı için 1808,70 TL, kamyon, TIR, çekici, otobüs için ise 2444,96 TL’ye yükselecek.