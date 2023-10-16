İsrail’in kuzey sınırında gerilim yükseliyor

İsrail ordusu saldırı sonrası Lübnan sınırı içindeki 4 km’lik bir alanı vurduğunu açıkladı.



İsrail daha önce Lübnan-İsrail sınırına sivillerin 4 km yaklaşmaması uyarısında bulunmuştu.



Bazı İsrailli güvenlik kaynakları da Reuters haber ajansına Lübnan’ın güneyinde bazı alanların vurulduğunu teyit etti.



Hamas’ın İsrail saldırısı ve ardından İsrail’in de Gazze’ye yönelik hava saldırılarıyla bölgede gerilim oldukça yükselmiş durumda.



Hizbullah’ın çatışmalara dahil olmasının bölgedeki şiddeti daha da yaygınlaştırabileceğinden endişe ediliyor.



İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan Beyrut’ta yaptığı açıklamada İsrail’e Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yapmış ve Hizbullah’ın savaşa katılması halinde savaşın Ortadoğu’nun başka bölgelerine yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.



İranlı bakan bu durumda İsrail’in “büyük bir deprem” yaşayacağını söylemişti.



Amerikan ABC televizyonu yetkililere dayandırdığı haberinde Washington’ın doğu Akdeniz’e ikinci uçak gemisi gönderme kararı aldığını belirtti.



Gazze’de yetkililer İsrail saldırılarında 2300’den fazla Filistinli’nin yaşamını yitirdiğini belirtirken, İsrail de Hamas saldırısında 1300’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



İsrail ordusu 7 Ekim’den bu yana 279 İsrail askerinin de yaşamını yitirdiğini belirtti. Hamas’ın elinde bulunan rehin sayısının da 126 olduğu kaydedildi.



Öte yandan Washington bölgeden Amerikalılar’ı tahliye etmeye çalışıyor.



Washington, İsrail’deki Amerikalılar’ın Hayfa’dan Kıbrıs’a deniz yoluyla tahliye olabileceklerini açıkladı.