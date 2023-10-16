Gazze'de binlerce hasta hastanelerde ölümle burun buruna

Gazze’de sıkışmış durumda bulunan Filistinliler bir yandan güvenlik sorunu yaşarken diğer yandan da hayati ihtiyaçlar ve tıbbi anlamda büyük zorluklar yaşıyorlar.



Gazze Sağlık Bakanlığı, son bir haftada İsrail saldırılarında 2 bin 239 Filistinli’nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Mevcut kayıplar daha şimdiden 2014’te 6 hafta süren Gazze’deki çatışmalarda verilen kayıpları geçmiş durumda.



Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre Gazze’deki hastanelerde jeneratörlerin de yakıtları iki gün içerisinde tamamen bitecek. Bu durumun binlerce hastanın hayatını tehlikeye atacağı belirtiliyor. İsrail, Hamas saldırılarının ardından Gazze’ye verdiği elektriği kesti.



Han Yunus’un güneyindeki Nasser Hastanesi’nde acil servisin aralarında 3 yaşındaki çocukların da bulunduğu yüzlerce yaralının olduğu belirtiliyor. Yetkililer bu hastaneye de her dakika bombardımanlar nedeniyle yeni yaralılar geldiğini söylüyorlar.



Hastane yetkilileri yoğun bakım ünitesinde 35 hastanın cihaza bağlı yaşamını sürdürdüğünü ayrıca 60 hastanın da diyaliz cihazına bağlı olduğunu belirtiyorlar. Yakıtların bitmesinin hastanedeki jeneratörlerin durması ve bu hastaların kaybedilmesi anlamına geldiğine dikkat çekiliyor.



Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Adwan Hastanesi yetkilileri de İsrail’in hastaneleri boşaltın talimatına uymayacaklarını ve tedavileri sürdüreceklerini belirtiyorlar.



Dünya Sağlık Örgütü, İsrail’in Gazze’yi boşaltın talimatının kuzeydeki hastanelerde yatan yaklaşık 2 bin hasta için adeta bir ölüm emri anlamına geldiğini ifade ediyor.