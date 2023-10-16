Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray: Ortadoğu’daki çatışma yayılabilir /16 Ekim 2023 07:53

Beyaz Saray: Ortadoğu’daki çatışma yayılabilir

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Ortadoğu’daki çatışmanın yayılabileceği uyarısında bulunarak Washington’ın Gazze’deki Amerikalılar’ın bölgeden çıkışı için güvenli geçiş bulmaya çalıştığını belirtti.

SHABER3.COM

Sullivan CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Gazze’yi terk eden toplumun gıda, su ve barınağa ulaşımına odaklandığını kaydetti.

Bu çatışmanın yayılma riski, kuzeyde ikinci bir cephe açılma riski olduğunu belirten Sullivan ve “tabi ki İran’ın dahil olması” ifadesini kullandı.

Sullivan, Amerika’nın Lübnan’daki Hizbullah’tan ve vekil güçlerden endişelendiğini söyledi.

Gazze’de halkın çoğunluğunun Hamas’la bir ilgisi olmadığını kaydeden Sullivan, Gazzeliler’in güvenlik ve saygıyı hak ettiğini belirtti.

Amerika’nın İsrail’in askeri planlamasına karışmadığını da belirten Jake Sullivan, bununla birlikte İsrailli yetkililere görüşmelerde uluslararası hukuka uyulması ve demokratik hakların tanınması çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Gazze’de yetkililer Hamas’ın saldırıları sonrası İsrail’in bölgeye yönelik hava saldırılarında 2300’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 10000 kişinin de yaralandığını belirtiyor.

Bölgedeki hastaneler, can kaybı ve yaralıların çokluğu nedeniyle çok zor koşullarda çalışmalarını sürdürmeye çalışıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beyaz Saray: Ortadoğu’daki çatışma yayılabilir Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:35:39