Beyaz Saray: Ortadoğu’daki çatışma yayılabilir

Sullivan CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Gazze’yi terk eden toplumun gıda, su ve barınağa ulaşımına odaklandığını kaydetti.



Bu çatışmanın yayılma riski, kuzeyde ikinci bir cephe açılma riski olduğunu belirten Sullivan ve “tabi ki İran’ın dahil olması” ifadesini kullandı.



Sullivan, Amerika’nın Lübnan’daki Hizbullah’tan ve vekil güçlerden endişelendiğini söyledi.



Gazze’de halkın çoğunluğunun Hamas’la bir ilgisi olmadığını kaydeden Sullivan, Gazzeliler’in güvenlik ve saygıyı hak ettiğini belirtti.



Amerika’nın İsrail’in askeri planlamasına karışmadığını da belirten Jake Sullivan, bununla birlikte İsrailli yetkililere görüşmelerde uluslararası hukuka uyulması ve demokratik hakların tanınması çağrısında bulunduklarını kaydetti.



Gazze’de yetkililer Hamas’ın saldırıları sonrası İsrail’in bölgeye yönelik hava saldırılarında 2300’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 10000 kişinin de yaralandığını belirtiyor.



Bölgedeki hastaneler, can kaybı ve yaralıların çokluğu nedeniyle çok zor koşullarda çalışmalarını sürdürmeye çalışıyor.