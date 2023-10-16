Hamas'ın kaçırdığı rehinelerin yakınları protesto eyleminde

"Birileri bize birşeyler anlatmaya çalışıyor"

Avichai Brodetz'in eşi ve iki çocuğu Gazze sınırı yakınlarındaki evlerinde kaçırıldı. O tarihten beri de haber alınamıyor.

İsrail hükümetine tepki

Ancak protestoyu izleyen Euronews muhabiri Valerie Gauriat, katılımcılardan bazılarının 7 Ekim'de yaşananlara katkıda bulunduğuna inandıkları hükümet politikalarına son verilmesi çağrısında bulunduğunu aktardı.