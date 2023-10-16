BM'den ürküten Gazze raporu

Gazze'de can kaybı 2 bin 300'ü aştı

Gazze Şeridi'ndeki sağlık bakanlığı, İsrail'in bu bölgeye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en az 2 bin 329 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakanlık, Gazze'deki yaralı sayısının ise 9 bin 714 olduğunu duyurdu.

Netanyahu: Daha fazlası geliyor

Gazze'ye su, gıda, elektrik ve yakıt tedarikine izin vermeyenve bölgeye yönelik ablukayı tüm rehineler serbest bırakılana dek sürdüreceğini duyuran İsrail, kapsamlı bir kara harekâtı için hazırlıklarını da sürdürüyor.

Filistinlilere tanınan süre uzatıldı

Kara harekâtı hazırlığındaki İsrail, toplam nüfusun 2,3 milyon olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinli'ye güneye gitmeleri için çağrıda bulunmuştu.