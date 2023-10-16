İsrail'in Gazze'ye kara saldırısı, amaçlarına ulaşabilir mi?

Kara saldırısı risklerle dolu





İsrail'in Gazze saldırısı, harekatı yoldan çıkartabilecek birkaç faktöre bağlı.

















Rehinelerin kurtarılması

Rehinelerin bir çoğu İsrailli ama aralarında çok sayıda yabancı ülkelerin vatandaşı ya da çifte vatandaşlığa sahip olanlar da var. Dolayısıyla, aralarında ABD, Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu diğer bazı yönetimler de bu saldırıyla ve rehinelerin güvenle serbest bırakılmasıyla ilgileniyor.

Gazze'de İsrail için son ne olacak?



