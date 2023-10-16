Samanyolu Haber /Gündem / Dilan Polat soruşturması genişliyor: Bir 'İnstagram fenomeninin' daha mal varlığına el konuldu /16 Ekim 2023 08:22

Dilan Polat soruşturması genişliyor: Bir 'İnstagram fenomeninin' daha mal varlığına el konuldu

Dilan Polat eşi Engin Polat ve yakınlarına yönelik soruşturmanın yankıları sürüyor. Soruşturma kapsamında Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir'in de mal varlığına tedbir konuldu.

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Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınlarına ilişkin 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'suç örgütüne üye olmak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından soruşturma yürütülüyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılı'ğın talebi doğrultusunda Sulh Ceza Hakimliği şüphelilere yurt dışı çıkış yasağı getirirken, hakimlik yazısında belirtilen 21 şirketle ilgili şüphelilere ait tüm malvarlığı değerlerine el konulması kararı verdi.

Mal varlıklarına el konulan şirketler arasında Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri, Milda Gayrmenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Rise And Shine Kozmetik, Nez Demir Güzellik Merkezi, Engin Polat şahıs firması ve Engin Polat Alüminyum gibi şirketler olduğu öğrenildi.

NEZ DEMİR'İN ŞİRKETİNE DE EL KONULDU

Savcılık kararı ile el konulan şirketler arasında Nez Demir'in güzellik merkezi de bulunuyor. Dilan Polat gündemdeyken gözler fenomen Nez Demir'e çevrildi.

Nez Demir konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Çıkan haberler asılsızdır. 2 yıl önce Sezgin amca (Engin Polat'ın babası) ve ben bir markanın ortağıydık. Biz kavga edip küstükten sonra şirketten ayrılma kararı aldım. Bütün hisselerimi devrederek ortalıktan ayrıldım. Daha önce ortağım olduğu için beni de incelemeye almaları kadar normal bir şey yok. Bir şeyime el konulduğu da yok" dedi.

13 ŞUBESİ VAR

Merkezi Gebze'de bulunan Nez Demir Güzellik Medikal Kozmetik şirketinin 13 şubesi bulunuyor. Anılan şubelerden 4'ü İstanbul'da, 2'si Kocaeli'nde, diğerleri ise Bursa, Kayseri, Antalya, Zonguldak, Tokat, Ankara, Düzce'de bulunuyor.

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Nez Demir Güzellik şirketi 2021'de Gebze'de kuruldu.

Oyuncu olarak da tanınan 35 yaşındaki sosyal medya fenomeni, 1987 yılında Kocaeli Gebze'de dünyaya geldi. Demir, aslen Rizeli'dir.
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