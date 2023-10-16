Eski MASAK Başlanı'ndan çok geç kalınmış bir Dilan Polat uyarısı

Eski MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki iddiaları ve el konulan şirketler için dikkati çeken açıklamalar yaptı. Başak, şaşaalı hayatları tartışılan, haklarında soruşturma açılan Polat çifti için “MASAK tedbir almazsa siz inceleme yaparken servetlerini kurtarabilirler” dedi.



Sözcü TV'de gazeteci İpek Özbey'in konuğu olan Başak, haklarında soruşturma açılan Polat Çifti için işleyecek süreci ve tedbir alınmazsa olabilecekleri şöyle aktardı:



“Polat ailesi ve yakınlarına ait olan 16 şirketin ortak bir özelliği var. Tek elden yönetiliyor. Daha çok Engin Polat ve Dilan Polat'ın hakimiyetinde ve etkinliğinde yürütülüyor. Tedarikçi olarak nitelendirilen şirketlerin ortak özellikleri de gerçek bir mal alışı gerçekleştirebilecek bir niteliğe sahip değiller.



“Engin Polat'a ait Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret şirketi 2022'de 1 milyon lira sermaye ile kurulmuş, 2023'te sermaye arttırımıyla 199 milyon daha ilave ile 200 milyon liraya çıkmış sermaye. Bu çok büyük bir artış. Bu ortaklara borçlar hesabından karşılanmış.



“Ortaklık yapıları değiştirilmiş 3 şirket var. Bu üç şirket tedarikçi şirket. Bunlar 1 milyon sermayeli, 200 bin sermayeli ve 50 bin sermayeli şirket. Bu şirketler 2 Özbek ve bir İranlı ortaklı ve şu anda tasfiye halinde.



“MASAK'ın muhtemelen vergi müfettişleri kara para aklamayla ilgili bir rapor düzenlemiş. Bunu bozabilecek mahkeme ve savcılık dışında herhangi bir merci yok.



“Savcılığın mallara el koyduğu ve yurt dışına çıkış yasağı getirdiği söyleniyor. MASAK, aklama ile terörizmin finansmanı ile ilgili ciddi emarelerin olduğunu düşünüyorsa işlemlerin ertelenmesi talebinde bulunabiliyor. El koyma kararından bence daha önce muhtemelen MASAK bu işlemlerin ertelenmesi, yani geçici olarak el konulmasını gibi bir müesseseyi devreye almıştır. Aksi takdirde yaklaşık 1 aydır konuşulan bir mesele, eğer böyle bir tedbir almazsanız kötü niyetli ise kişi parayı da kaçırabilir.”