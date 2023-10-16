AKP anketlerinde ilginç İmamoğlu ve Yavaş detayı

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları başladı. İktidar partisi, özellikle İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri almanın yollarını tartışıyor.



Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 4. Olağanüstü Kongre'de yeni yönetimini şekillendiren parti, tüm odağını Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlere çevirmiş durumda.



'Ankara kulislerini iyi koklamasıyla' tanınan gazeteci Sedat Bozkurt, bu kapsamda kulislerden edindiği yeni bilgileri paylaştı. "AKP seçim strateji masası yoğun çalışıyor. Kazanacak aday meselesi şimdi onların başında" diyen Bozkurt, şöyle devam etti: "Artık yavaş yavaş isim belirleyen anketler yapmaya başladılar.



İstanbul’da 'en önemli sorunları' sordular, 'Ulaşım, barınma, pahalılık ve sığınmacı' yanıtları alınca 'Bunları kim çözebilir?' sorusunu yönettiler.



Yüzde 60’lara yakın oy oranı ile Ekrem İmamoğlu yanıtını aldılar. Eski bakan Murat Kurum diğer isimlerden açık ara İmamoğlu’nun arkasında yer aldı.



'STRATEJİ EKİBİ BUNU NORMAL GÖRDÜ'



Strateji ekibi bunu normal gördü, adaylarının açıklanması durumunda durumun eşitleneceğini ve sonra yürütülen kampanya ile kazanacaklarının hesaplarını yapıyorlar. Burada hesaplar sadece adaylar üzerinden yapılmıyor. Yeşil sol partinin, İyi Parti’nin, Gelecek ile SP’nin ve Deva’nın aday çıkarma ihtimallerinin yaratacağı sonuçlar da ele alınıyor.



'ERDOĞAN, FATİH ERBAKAN'LA BİR KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRMİŞ'



Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) 'her yerde aday çıkaracağız' açıklaması da rahatsızlık yaratmış durumda. İstanbul’daki yüzde 1 oy çok kıymetli AKP için. Bu nedenle Erdoğan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı çağırarak bir konuşma gerçekleştirmiş. Bunun sonuçlarını yakında öğreniriz."



Bozkurt, 2019'daki seçimde İstanbul'la birlikte yıllar sonra CHP'ye geçen bir diğer büyükşehir Ankara'daki son durumla ilgili de bilgi verdi.



"Ankara’da AKP’ye çok yakın bir kuruluş isimleri doğrudan sorarak bir anket çalışması yapmış. Mansur Yavaş 1’inci çıkarken 2’nci sıraya Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yerleşmiş" diyen gazeteci, iki ismin arasındaki farkın yüzde 8'lerde olduğunu kaydetti.



Bozkurt, bu noktada yazısına "Altınok ile Kurum’un adının öne çıkması aday olarak adlarının çok sık dillendirilmesinden geliyor" notunu düştü.