Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Naci Görür'den Düzce depremi sonrası açıklama: Marmara fayı... /16 Ekim 2023 08:36

Prof. Naci Görür'den Düzce depremi sonrası açıklama: Marmara fayı...

Prof. Naci Görür, Düzce'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yaptı.

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Düzce'de meydana gelen deprem hakkında paylaşım yapan Naci Görür, depremin Marmara Bölgesi'ne etkisi hakkında, "Bu depremden teorik olarak Marmara'ya belli bir stres transferi olmuş olabilir ama küçük bir deprem olduğu için çok önemli olduğunu sanmıyorum" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Düzce Gölyaka'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak bildirdi.

Düzce depremini Marmara bölgesine etkisi üzerinden değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür ise, "Yıldıztepe-Gümüşova/Düzce’de 4,0 deprem oldu. Deprem KAF’ın kuzey kolundan ayrılıp Sarıdere ve Yongalık’a doğru uzanan KD-GB doğrultulu iki fayın arasında" dedi.

"MARMARAY'A BELLİ BİR STRES TRANSFERİ OLMUŞ OLABİLİR"

Görür, "İleti attıktan sonra bir çok arkadaş Marmara'daki depremi tetikleyip tetiklemediğini soruyorlar. Bir arkadaş da iletimin sonunda sevgiyle demediğim için endişelenmiş. Keşke depreme karşı bu duyarlılığınızı 'deprem dirençli kentler' konusunda da gösterip talepkâr olsanız. Bu depremden teorik olarak Marmara'ya belli bir stres transferi olmuş olabilir ama küçük bir deprem olduğu için çok önemli olduğunu sanmıyorum" diye yazdı.


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